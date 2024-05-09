МО РФ: ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и шесть дронов ВСУ над тремя регионами RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и два БПЛА в Белгородской области.
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