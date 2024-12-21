«Это шаг отчаяния». Бывший лидер Nissan заявил, что Honda против её воли заставляют пойти на слияние

Информация о возможном слиянии Nissan и Honda удивила всю мировую автомобильную промышленность. Бывший генеральный директор Nissan Карлос Гон (Carlos Ghosn) в интервью Bloomberg резко раскритиковал потенциальное слияние.
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