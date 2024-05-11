Завершено расследование в отношении главы Фокино по делу о халатности

t.me/sledcom25 Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Фокино Александра Баранова по делу о халатности, повлекшей смерть человека, сообщает управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
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