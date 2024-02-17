Лутфуллин о произвольной программе: «Скольжение бомбическое, прыжки феерические. К сожалению, не получилось показать максимум»

Лутфуллин занял 7-е место. «Скольжение бомбическое, прыжки феерические. Все. Оцениваю по эмоциям как одни их самых лучших соревнований у меня, удалось собраться, короткую показать довольно неплохую, в произвольной, к сожалению, не получилось показать максимум.
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