НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

57 подписчиков

«Белые каски» готовятся представить «доказательства кровавых преступлений» режима Асада в Сирии

«Белые каски» готовятся представить «доказательства кровавых преступлений» режима Асада в Сирии

Активисты добровольческой организации «Белые каски», позиционирующие себя в качестве волонтеров неправительственной организации, готовятся в ближайшее время представить «доказательства совершения военных преступлений» режимом Башара Асада в Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх