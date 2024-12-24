«Белые каски» готовятся представить «доказательства кровавых преступлений» режима Асада в Сирии

Активисты добровольческой организации «Белые каски», позиционирующие себя в качестве волонтеров неправительственной организации, готовятся в ближайшее время представить «доказательства совершения военных преступлений» режимом Башара Асада в Сирии.
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