Предтечи «жёлтых жилетов» и «оккупаев»: Как 1968 год оказался годом протестов в разных странах

Когда вместе ставят слова «шестидесятые» и «революция», то обычно добавляют — «сексуальная». Но шестидесятые были десятилетием массовых молодёжных протестов по всему свету, их кровавых подавлений, попыток переворотов и жестоких наказаний за эти попытки.