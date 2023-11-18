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Предтечи «жёлтых жилетов» и «оккупаев»: Как 1968 год оказался годом протестов в разных странах

Предтечи «жёлтых жилетов» и «оккупаев»: Как 1968 год оказался годом протестов в разных странах

Когда вместе ставят слова «шестидесятые» и «революция», то обычно добавляют — «сексуальная». Но шестидесятые были десятилетием массовых молодёжных протестов по всему свету, их кровавых подавлений, попыток переворотов и жестоких наказаний за эти попытки.

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