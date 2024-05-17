Неприятный момент для олигархата: Проблемы силовиков – в экономике?

Новая должность Андрея Белоусова является «грандиозным решением», считает философ Александр Дугин. Однако эксперты Новороссии считают, что кадровое решение является скорее следствием внутриэлитных договоренностей и необходимостью поставить экономику на военные рельсы.
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