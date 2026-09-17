Можно навредить себе даже полезными тренировками: врач объяснил, как заниматься после 45 лет

Можно навредить себе даже полезными тренировками: врач объяснил, как заниматься после 45 летПосле 45 лет организму важнее постоянное движение, чем тяжелые тренировки.
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