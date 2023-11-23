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Экс-министр культуры Пермского края возглавил комиссию по укреплению традиций

Экс-министр культуры Пермского края возглавил комиссию по укреплению традиций

Предварительно он вышел из комиссии по культуре.Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, приступил к новой должности, возглавив комиссию по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

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