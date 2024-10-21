Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Денисов
    А нет у них такого шанса!Пролетая над гнез...
  • Аркадий Цыганов
    Они вынуждены будут договариваться с Россией. Договориться и остаться сильными или исчезнуть?Это национальная ...
  • Галина Чужая
    Мда... И тут Остапа понесло...🤣🤣🤣   Чтобы стать Президентом США одна ржёт как лошадь, а второй брешет аки пёс🤣🤣Это национальная ...

Жителей российского региона предупредили о сложной погоде

Жителей российского региона предупредили о сложной погоде

В среду, 23 октября, в Приморье ожидаются ливни и порывы ветра со скоростью до 27 метров в секунду. О сложной погоде предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх