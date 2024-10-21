Жителей российского региона предупредили о сложной погоде

Политика как она есть

В среду, 23 октября, в Приморье ожидаются ливни и порывы ветра со скоростью до 27 метров в секунду. О сложной погоде предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.