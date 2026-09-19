Явка на выборах в Тульской области 19 сентября составила 38,05%

В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 20:00 19 сентября составила 38,05%.
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