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Тульские новости

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Явка на выборах в Тульской области 19 сентября составила 38,05%

Явка на выборах в Тульской области 19 сентября составила 38,05%

В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 20:00 19 сентября составила 38,05%.

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