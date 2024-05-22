Есть результат. Россия заполучила вторую военную базу в Средиземном море. Доклад ISW

Для меня ни чем. А почему вы мне тыкаете?

Sergiy Che

Ну не на "Вы" же к ЦИПсОшному боту типа тебя обращаться?! Ты не на тот ресурс забрёл, что бы на твоё резонёрство тупое тут раскланваться спешили с флудером...