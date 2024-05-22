Есть результат. Россия заполучила вторую военную базу в Средиземном море. Доклад ISW

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Комментарии
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Андрей
Для меня ни чем. А почему вы мне тыкаете?
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3 час.
Андрей
И вам не болеть, любезный!!!
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3 час.
Sergiy Che
Ну не на &quot;Вы&quot; же к ЦИПсОшному боту типа тебя обращаться?! Ты не на тот ресурс забрёл, что бы на твоё резонёрство тупое тут раскланваться спешили с флудером...
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2 час.

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