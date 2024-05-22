Есть результат. Россия заполучила вторую военную базу в Средиземном море. Доклад ISW

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, в фильме "Особенности национальной рыбалки", Кузьмич спрашивает у финского полицейского, как проехать на 13 кордон? А потом Лёва прощается с ним, со словами: "Спасибо родной, но русский язык учи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии