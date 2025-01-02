🇷🇺Тренд на патриотизм Один из российских брендов начал производство кожаных лаптей. Чтобы оформить заказ, нужно самостоятельно измерить размер ноги с помощью листа бумаги, карандаша и сантиметровой ленты.
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🇷🇺Тренд на патриотизм Один из российских брендов начал производство кожаных лаптей. Чтобы оформить заказ, нужно самостоятельно измерить размер ноги с помощью листа бумаги, карандаша и сантиметровой ленты.