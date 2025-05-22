Уксус и кипяток для борьбы с одуванчиками на вашем участке Юлия ЧелкановаОдуванчики – настоящая головная боль для садоводов, ведь они не только забирают из почвы влагу, но и становятся серьезными конкурентами для полезных культур.
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