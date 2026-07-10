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Адвокаты экс-прокурора Приморского края делают на его содержании в СИЗО пиар-кампанию

Адвокаты экс-прокурора Приморского края делают на его содержании в СИЗО пиар-кампанию

Адвокаты бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко, с августа 2023 года находящийся в СИЗО №1 Владивостока, развили бурную пиар-деятельность, апеллируя к возрасту и «угрозе жизни» подзащитного.

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