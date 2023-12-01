В Самарской области вырастут тарифы на газ

В 2024 году на территории Самарской области вырастет стоимость газа. Известно, что департамент ценового и тарифного регулирования российской области осуществил расчет новых тарифов для многоквартирных домов региона.
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