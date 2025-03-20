Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия.
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