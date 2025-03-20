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Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО

Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия.

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