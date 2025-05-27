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Сотрудник университета пять лет крал из морга человеческие останки и продавал их

Сотрудник университета пять лет крал из морга человеческие останки и продавал их

Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки и попался Бывший сотрудник Гарвардского университета, США, признался, что вместе с женой крал человеческие останки и продавал их.

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