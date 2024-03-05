Taurus «хочет» на Украину: в Германии детям показали видео про ракету Евгения КомароваГосударственная телерадиокомпания Германии ZDF представила необычное видео, ориентированное на детскую аудиторию.
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