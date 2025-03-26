Володин поздравил татарстанцев с тридцатилетием Государственного Совета РТ

Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил с тридцатилетием Государственного Совета Татарстана депутатов республиканского парламента и всех жителей региона.
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