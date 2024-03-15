Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    да что я буду объяснять?все есть и все ее ждет....удачи!только помните,как эти ублюдки орали-москаляку на гиляку....Флот после гибели...
  • Мария
    Не наводите тень на ясный день!Флот после гибели...
  • Evgenija Palette
    Неожиданно - наш родной, великий и могучий (РУССКИЙ ЯЗЫК)  стал для нас ЗАЩИТНИКОМ... ФИЛЬТРОМ от всякой приблудной н...А если к границам...

«Союз спасения»: «майдан» на Сенатской площади

«Союз спасения»: «майдан» на Сенатской площади

По Первому каналу ТВ прошел сериал «Союз спасения», посвященный восстанию декабристов в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Пора бы уже и не обращать внимания... на иудейскую блевотину... а как не допустили содомию в детский мир!... точно так же не обходимо... отстранить инородцев от Русской культуры, искусства, и образования... а так же освободить от них СМИ.... а то ТОШНИТ!... тошнит уже от различных картавых и аакающих... и навязывающих своё, личное мнение, различных &quot;натанзонов&quot;.
Ответить
5 час.
Татьяна Царева
и к чему вы это написали. лишь бы очередной раз плюнуть вслед или какая- то глубокая мысль была. да так  и не родилась на свет
Ответить
4 час.
Алексей Тан
Танюшка!... я хорошо помню БЛЕВОТИНУ этих ХУДОшников при стряпанье фильмов о Иване Грозном... о Николае 2-ом и вообще о Русской истории.. так что,... что и кого собой представляют эти БЛЕВАНТИНЫ, это в общем то ни для кого не секрет!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх