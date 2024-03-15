«Союз спасения»: «майдан» на Сенатской площади

Алексей Тан Пора бы уже и не обращать внимания... на иудейскую блевотину... а как не допустили содомию в детский мир!... точно так же не обходимо... отстранить инородцев от Русской культуры, искусства, и образования... а так же освободить от них СМИ.... а то ТОШНИТ!... тошнит уже от различных картавых и аакающих... и навязывающих своё, личное мнение, различных "натанзонов".

Татьяна Царева и к чему вы это написали. лишь бы очередной раз плюнуть вслед или какая- то глубокая мысль была. да так и не родилась на свет