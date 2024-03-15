По Первому каналу ТВ прошел сериал «Союз спасения», посвященный восстанию декабристов в Петербурге.
«Союз спасения»: «майдан» на Сенатской площади
Комментарии
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Алексей Тан
Пора бы уже и не обращать внимания... на иудейскую блевотину... а как не допустили содомию в детский мир!... точно так же не обходимо... отстранить инородцев от Русской культуры, искусства, и образования... а так же освободить от них СМИ.... а то ТОШНИТ!... тошнит уже от различных картавых и аакающих... и навязывающих своё, личное мнение, различных "натанзонов".
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5 час.
Татьяна Царева
и к чему вы это написали. лишь бы очередной раз плюнуть вслед или какая- то глубокая мысль была. да так и не родилась на свет
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4 час.
Алексей Тан
Танюшка!... я хорошо помню БЛЕВОТИНУ этих ХУДОшников при стряпанье фильмов о Иване Грозном... о Николае 2-ом и вообще о Русской истории.. так что,... что и кого собой представляют эти БЛЕВАНТИНЫ, это в общем то ни для кого не секрет!
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4 час.
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