НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

23+8+10 от Кайри Ирвинга помогли «Далласу» выиграть у «Голден Стэйт»

23+8+10 от Кайри Ирвинга помогли «Далласу» выиграть у «Голден Стэйт»

Лучшим в составе «Далласа» стал Кайри Ирвинг. Разыгрывающий набрал 23 очка, 8 подборов, 10 передач, 1 перехват и 1 блок, реализовав 8 из 16 с игры и 6 из 6 штрафных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх