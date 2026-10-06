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Социология «перемоги»: как меняются настроения в украинском обществе

Социология «перемоги»: как меняются настроения в украинском обществе

79% жителей Украины веруют в «перемогу». 69% готовы завершить войну хоть завтра Источник фото: sputnik-ossetia.

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