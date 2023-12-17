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Мировое обозрение

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Армия обороны Израиля хоронила заживо жителей Палестины

Армия обороны Израиля хоронила заживо жителей Палестины

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле призвала международное сообщество не игнорировать сообщения и не умалчивать о военных преступлениях Израиля в секторе Газа.

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