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Патрушев обсудил в Шанхае подготовку кадров для судостроения

Патрушев обсудил в Шанхае подготовку кадров для судостроения

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе визита в Шанхайский транспортный университет Цзяотун провёл переговоры с руководством вуза о совместной подготовке специалистов для судостроительной отрасли.

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