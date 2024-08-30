Сексолог дала рекомендации по возвращению уверенности в себе после разрыва

Игнорировать свои чувства после расставания нельзя, считает сексолог Шамира Ховард. Способы вернуть уверенность в себе и в собственной привлекательности после разрыва она назвала в беседе с изданием Hypebae.
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