Модель Юлия Власова опубликовала фото с Джонни Деппом

Модель Юлия Власова опубликовала фото с актером Джонни Деппом. Снимками она поделилась в Instagram. "Русская девушка" Джонни Деппа выложила совместные фотографии с ним и намекнула, что между ними только дружба.
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