🏺Профессор Винокуров рассказал, в чём заключается археологический потенциал Крыма В регионе находится огромное количество объектов разных эпох, которые требуют изучения, рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского педагогического университета, директор Центра археологических исследований Николай Винокуров.
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