Каждый частный сварщик хотя бы раз в жизни сталкивался с «проблемным» клиентом. Знакомая картина: вы вложили душу в распашные ворота или забор, шов идеальный, геометрия — миллиметр в миллиметр, но на этапе приемки начинается: «А я думал, цвет будет посветлее», «Ой, а давайте тут еще пару укосин приварим, это же быстро» или, что хуже всего, «Сейчас денег нет, отдам через неделю».
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