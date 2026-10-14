Каждый частный сварщик хотя бы раз в жизни сталкивался с «проблемным» клиентом. Знакомая картина: вы вложили душу в распашные ворота или забор, шов идеальный, геометрия — миллиметр в миллиметр, но на этапе приемки начинается: «А я думал, цвет будет посветлее», «Ой, а давайте тут еще пару укосин приварим, это же быстро» или, что хуже всего, «Сейчас денег нет, отдам через неделю».