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Введение вакцины AstraZeneca удвоило частоту тромбозов вен мозга

Введение вакцины AstraZeneca удвоило частоту тромбозов вен мозга

Wikimedia Commons Две независимых группы британских ученых выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca повышает частоту возникновения тромбозов вен головного мозга примерно в два раза по сравнению со значениями до вакцинации.

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