Введение вакцины AstraZeneca удвоило частоту тромбозов вен мозга

Wikimedia Commons Две независимых группы британских ученых выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca повышает частоту возникновения тромбозов вен головного мозга примерно в два раза по сравнению со значениями до вакцинации.
Wikimedia Commons Две независимых группы британских ученых выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca повышает частоту возникновения тромбозов вен головного мозга примерно в два раза по сравнению со значениями до вакцинации.
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