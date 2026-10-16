В пятницу Минюст РФ сообщил о включении в реестр инагентов певицы Наоко* (Диана Логинова*).В публикации на сайте ведомства говорится о причастности артистки к созданию и распространению материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.