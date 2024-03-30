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Три человека пострадали в результате обстрелов Брянской области со стороны ВСУ

Три человека пострадали в результате обстрелов Брянской области со стороны ВСУ

В результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района и села Курковичи Стародубского муниципального округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, сообщает 30 марта глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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