В минтрансе региона сообщили об ограничении движения через ж/д переездПо данным Минтранса России по Архангельской области с 19 октября по 1 ноября 2026 года ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд 977 км ПК 5 станции Кизема.
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