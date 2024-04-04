Материалы стен «Крокуса» способствовали распространению огня

Они обладают высокой горючестью и токсичностью.фото: t.me/mchs_official--> Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», обладают высокой горючестью и токсичностью, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.