Материалы стен «Крокуса» способствовали распространению огня

Они обладают высокой горючестью и токсичностью.фото: t.me/mchs_official--> Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», обладают высокой горючестью и токсичностью, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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