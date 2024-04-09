Русские депутаты хотят полностью запретить вейпы

В Госдуме появится законопроект о полном запрете электронных курительных аппаратов.Смешанная группа парламентариев от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" разрабатывает законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.