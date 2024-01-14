На Украине заявили о ежедневных попытках мужчин сбежать из страны по поддельным документам

Пограничники Украины постоянно задерживают мужчин, которые пытаются покинуть государство с поддельными документамиМужское население Украины, не оказавшееся в руках военкомов и командиров киевского режима, всё чаще задумывается о выезде из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии