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На Украине заявили о ежедневных попытках мужчин сбежать из страны по поддельным документам

На Украине заявили о ежедневных попытках мужчин сбежать из страны по поддельным документам

Пограничники Украины постоянно задерживают мужчин, которые пытаются покинуть государство с поддельными документамиМужское население Украины, не оказавшееся в руках военкомов и командиров киевского режима, всё чаще задумывается о выезде из страны.

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