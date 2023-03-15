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Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 60 очков в 65 играх

Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 60 очков в 65 играх

Андрей Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:2).

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