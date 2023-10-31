Вафельно-сырные трубочки с форелью

Основа данной закуски - сырные тонкие вафли, которые получаются хрустящими, с приятным вкусом сыра. В сочетании с нежнейшим сырным кремом и слабосоленой форелью получается изумительная праздничная закуска.
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