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Поварёнок с лучшими рецептами

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Вафельно-сырные трубочки с форелью

Вафельно-сырные трубочки с форелью

Основа данной закуски - сырные тонкие вафли, которые получаются хрустящими, с приятным вкусом сыра. В сочетании с нежнейшим сырным кремом и слабосоленой форелью получается изумительная праздничная закуска.

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