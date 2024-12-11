В Тамбове продолжают выявлять граждан, уклоняющихся от военной службы

В Тамбове провели очередной рейд по противодействию незаконной миграции. Также сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону выявляли лица, которые приобрели российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учёт и призыва на военную службу.