Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    нашим ЛЮБИМЫМ депутатам делать больше не хренВ Госдуме предлож...
  • Alex Zim
    Думаете усышат? Как же! Этих долбодятлов никакими спецбортами потом не забирать.Россиян призвали ...
  • Людмила Байкова Байкова
    А как их утилизировать должны озаботиться те же бестолковые думцы, госвласти и местные бестолковые и плюющие на свой ...В Госдуме предлож...

В Тамбове продолжают выявлять граждан, уклоняющихся от военной службы

В Тамбове продолжают выявлять граждан, уклоняющихся от военной службы

В Тамбове провели очередной рейд по противодействию незаконной миграции. Также сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону выявляли лица, которые приобрели российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учёт и призыва на военную службу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх