В Тамбове продолжают выявлять граждан, уклоняющихся от военной службы

В Тамбове провели очередной рейд по противодействию незаконной миграции. Также сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону выявляли лица, которые приобрели российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учёт и призыва на военную службу.
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