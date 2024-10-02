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Татар-информ

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Диалоги о БРИКС: В Казани обсудят будущее международной дипломатии

В преддверии Саммита стран БРИКС в Казани обсудят будущее международных отношений. 4 октября в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут «Казанские диалоги» – мероприятие, организованное Академией молодежной дипломатии совместно с Советом молодых дипломатов МИД России и министерством по делам молодежи РТ.

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