Песков: В Киеве понимают, что поражение приближается

Россия продвигается по всей линии фронта, а динамика специальной военной операции остается позитивной для страны, заявил Дмитрий Песков.
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