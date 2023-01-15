Военное обозрение

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Депутат Народного собрания Гагаузии: Попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии

Депутат Народного собрания Гагаузии: Попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии

Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров заявил о том, что попытки ослабления автономии – крайне недружественный шаг со стороны правящей партии.

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