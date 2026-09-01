🔥Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму сохранится до 5 сентября Она сохранится в центральных, западных, восточных и южных районах, а также в горах, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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