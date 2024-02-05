Автоэксперт Киреенко рассказал, как выбраться из сугроба

Зима – это не только Новый год, красивые снегопады, лыжи и горки. Для водителей холодное время года становится настоящим испытанием, ведь из года в год коммунальщики не справляются со своими обязанностями по уборке снега.
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