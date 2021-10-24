Д.Потапенко: доля России в мировом ВВП падает до уровня дефолта-1998

Предприниматель Дмитрий Потапенко прокомментировал главные новости недели: правительство планирует сокращение численности населения РФ в течение 9 лет; власти РФ на всех уровнях окончательно смирились с криптовалютами и майнингом; рост армии… Показать полностью.
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