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Регионы России

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Bandai Namco анонсировала экшн Gundam Rogue Orbit с релизом в 2027 году

Bandai Namco анонсировала экшн Gundam Rogue Orbit с релизом в 2027 году

Gundam Rogue Orbit — это высокомобильный экшен, отличающийся кинематографичной историей и насыщенными сражениями в новой вселенной, независимой от классических аниме-сериалов и фильмов франшизы.

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