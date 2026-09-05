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Регионы России

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AMD готовит запуск процессора Ryzen 5 7500 для платформы AM5

AMD готовит запуск процессора Ryzen 5 7500 для платформы AM5

Компания AMD анонсировала новый процессор Ryzen 5 7500, который войдет в линейку для платформы AM5. Этот чип займет промежуточное положение между существующими моделями Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600, получив встроенную графику RDNA 2 с двумя вычислительными блоками.

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