ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Хуситам надо помочь в заливе. Ракетами, советниками...Париж неожиданно ...
  • Ингерман Ланская
    вот только савейские тупо не понимали, что 90% заработанных ими денег забирал режим, и на эти деньги - и "бесплатное"...На Кубани путевки...
  • Виктор Петров
    Если бы я мог- то зажёг всё что находиться в западной и центральной части. Чтобы этим ублюдкам было некуда и некому в...Десантники под Ча...

Оборонительный треугольник ВСУ: над противником нависла новая угроза на Авдеевском направлении

Оборонительный треугольник ВСУ: над противником нависла новая угроза на Авдеевском направлении

Наши войска успешно овладели достаточно укрепленным оборонительным треугольником противника Очеретино-Архангельское-Новокалиново на Авдеевском направлении и теперь готовы создать дополнительные угрозы ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх