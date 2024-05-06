Оборонительный треугольник ВСУ: над противником нависла новая угроза на Авдеевском направлении

Наши войска успешно овладели достаточно укрепленным оборонительным треугольником противника Очеретино-Архангельское-Новокалиново на Авдеевском направлении и теперь готовы создать дополнительные угрозы ВСУ.
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