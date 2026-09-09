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Царьград

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В Нижнем Новгороде воздух загрязнен формальдегидом в 1,7 раза выше нормы

В Нижнем Новгороде воздух загрязнен формальдегидом в 1,7 раза выше нормы

Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в Нижнем Новгороде и Кстове кратковременные эпизоды загрязнения воздуха.

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