В Томске полицейские провели для дошкольников «Пешеходную экскурсию»

Накануне, в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Томска провели для воспитанников подготовительной группы одного из детских садов областного центра пешеходную экскурсию.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-интернационалистам в Московской области
- Председатель СК России положительно оценил инициативу Президента Южной Осетии
- Председатель СК России поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными
Свежие комментарии